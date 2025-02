Finale Ligure (Savona) – E’ lentamente tornata alla normalità nella notte la percorrenza dei treni sulla linea Genova – Ventimiglia interrotta ieri sera, poco dopo le 19,30 per il tragico incidente che ha visto un 35enne investito da un treno.

La tragedia è avvenuta nella stazione di Finale dove la persona, in circostanze ancora da chiarire, è stata travolta da un convoglio in transito.

Subito è stata interrotta la circolazione ferroviaria e sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine che indagano su quanto avvenuto.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato ricoverato in codice rosso.

Le indagini stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e non è ancora chiaro se la persona sia rimasta ferita in un tragico incidente o se, invece, abbia compiuto un gesto estremo.

Le telecamere di sorveglianza forniranno gli elementi utili a stabilirlo ma sono pesanti i disagi conseguenti a quanto avvenuto, con la linea ferroviaria interrotta per tutta la durate delle operazioni di soccorso e delle indagini.

