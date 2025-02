Pietra Ligure (Savona) – É ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo di 35 anni che nella prima serata di ieri è stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Finale Ligure. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, anche se l’uomo dopo l’impatto non avrebbe perso conoscenza. A seguito del trasporto all’ospedale, gli sono state riscontrate diverse fratture. Al momento le sue condizioni rimangono gravi.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118 che hanno organizzato il trasporto al pronto soccorso, sono giunti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e l’Autorità giudiziaria che si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Per questo motivo, la circolazione ferroviaria è stata interrotta per poco meno di due ore. É regolarmente ripartita intorno alle ore 21.

