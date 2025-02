Genova – A seguito di accurate indagini condotte nell’ultimo periodo, le forze dell’ordine hanno arrestato un cittadino di 52 anni che deve scontare una condanna a 10 anni, 6 mesi e 28 giorni di carcere, oltre che ad una multa di 58.000 euro. Tra il 2003 e il 2008 l’uomo aveva subito alcune condanne per spaccio di stupefacenti sul territorio genovese. Già dal 2008 l’accusato si era reso irreperibile sul territorio nazionale dando vita ad una latitanza di 17 anni.

Negli scorsi giorni, però, è arrivata la svolta con l’individuazione del latitante nei pressi di un appartamento situato a Milano. Questa si è resa possibile anche grazie ad alcune attività di indagine dalle quali era emerso come il 52enne avesse cambiato identità e fosse riuscito a rientrare nel territorio italiano senza far scattare alcun allarme.

