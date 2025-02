Genova – A causa di lavori programmati sulla rete idrica, Iren Acqua comunica la sospensione dell’erogazione dell’acqua dalle ore 22:00 di giovedì 27 febbraio fino alle ore 06:00 di venerdì 28 febbraio nella zona di Sant’Ilario.

Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

– Via Sant’Ilario dal civ. 49 al civ. 100

– Via Superiore Chiesa di Sant’Ilario

– Via Penco

– Via Lastrego

– Via Rio Fontanino

Inoltre, si sottolinea come degli abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe e che al momento della riapertura potrebbero presentarsi lei locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua. Infine, in caso di maltempo o di cause di forza maggiore, i lavori potrebbero essere posticipati al giorno successivo.

