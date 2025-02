Arenzano (Genova) – Ancora caos in autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto sul tratto tra Arenzano e Celle Ligure in direzione ponente.

Sul posto vengono segnalate lunghe code e rallentamenti in aumento provenendo da Genova.

Inoltre il casello di Celle Ligure è chiuso in entrata fino alle 14:00 del 28/02/2025 verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Albisola.

Proseguono le proteste di automobilisti e trasportatori che chiedono che i tratti autostradali interessati da lavori siano esentati dal pagamento del biglietto per tutta la durata di apertura cantieri e di disagi.

