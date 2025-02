Genova – Lo spettacolo “Non hanno un amico 2” di Luca Bizzarri, sequel del fortunatissimo episodio 1, non andrà in scena il prossimo 8 marzo, al Teatro Politeama Genovese. L’evento è rinviato al prossimo mese di ottobre e la motivazione potrebbe rientrare, in forma di autocritica, nel copione.

A spiegare cosa è successo e a scusarsi con il pubblico è lo stesso Luca Bizzarri che ha scritto una lettera indirizzata ai tanti che avevano acquistato il biglietto per informarli, per scusarsi e per spiegare che avranno diritto di veder rimborsato il biglietto oppure potranno attendere la data che verrà fissata quanto prima.

Bizzarri non esita a definirla una “figura di m…” e preferisce dire la verità piuttosto che nascondersi dietro a una della mille scuse che si possono usare in questi casi.

“Potrei inventarmi molte possibili scure e fantomatici impegni – scrive Bizzarri – ma credo che la cosa migliore sia essere onesto con voi: non sono riuscito a scriverlo. Ci ho provato ma la marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia, sia da solo che con un’altra compagnia, e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo. Ci ho provato e non ce l’ho fatta”.

Con la sua consueta franchezza, che spesso gli ha causato più grane che simpatie, Bizzari ha ammesso di aver tentato, durante il periodo natalizio, di trovare l’ispirazione per scrivere il testo ma di non aver scritto nulla di “significativo” e di avere paura di banalizzare il nuovo spettacolo facendo semplicemente una brutta copia del primo.

“Meritate uno spettacolo nuovo e all’altezza del primo – ha scritto Bizzarri – E ci sarà. La cosa migliore è che io mi prenda del tempo e che rimandi questo numero 2 alla stagione autunnale”.

Una scelta di trasparenza e sincerità che ora è al vaglio dei diretti interessati che potrebbero decidere di perdonarlo, se non altro per essere stato onesto, ma che certamente saranno ancora più incuriositi dai contenuti visto che è chiaro che il nuovo spettacolo, pur richiamando nel titolo il precedente, dovrebbe essere tutta un’altra cosa.

