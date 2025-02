Una nuova perturbazione di origine Atlantica si sta avvicinando rapidamente al nord ovest dell’Italia e porterà un nuovo brusco peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria portando rovesci intensi e precipitazioni localmente elevate tra la serata di oggi, martedì 25 febbraio e la mattinata di domani.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 25 Febbraio 2025

Prima parte della mattinata con precipitazioni a carattere di rovescio su Imperiese, Savonese e sul Genovesato Occidentale. Nel corso della mattinata e durante le ore centrali, fenomeni in estensione al centro della regione con piogge deboli-moderate intermittenti.

A partire dalla serata risulta possibile lo sviluppo di nuclei localmente intensi (anche a sfondo temporalesco) sul settore Centro-Orientale, in progressivo spostamento all’immediato entroterra. Interessamento delle aree interne del Centro-Levante e dello Spezzino in tarda serata e nottata con fenomeni intensi accompagnati da qualche colpo di tuono.

Miglioramento delle condizioni meteo sull’ estremo Ponente.

Venti deboli o moderati da Sud-Est in mattinata , in rotazione pomeridiana a Sud/Sud-Ovest sul Centro-Levante con locali rinforzi al largo. Raffiche dai quadranti settentrionali a partire dalla tarda serata sugli sbocchi vallivi del Savonese.

Mare generalmente mossi o molto mossi con onda di Libeccio e periodo tra i 4 e i 5 sec. sui settori Orientali.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la regione. Valori ampiamente superiori alla media del periodo.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+13°C – Max: +13°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+8°C – Max: +7°C/+12°C