Ventimiglia (Imperia) – Mattinata di traffico e disagi per centinaia di pendolari che sono soliti raggiungere il luogo di lavoro in Francia ogni mattina. Durante la notte appena trascorsa, infatti, si è verificato un guasto nel tratto compreso tra Ventimiglia e il Ponte San Ludovico che, nonostante si trovi ancora in territorio italiano, risulta essere sotto controllo dell’autorità ferroviaria francese.

La linea ferroviaria tra Italia e Francia, quindi, è stata momentaneamente interrotta, con i conseguenti disagi per tutte le persone che si erano messe in viaggio. I tecnici sono giunti sul posto e si sono messi al lavoro per risolvere la situazione, anche se al momento non sono ancora chiari i tempi di ripristino. La speranza sarebbe quella di riaprire almeno un binario nel corso della giornata: questo, nonostante dei tempi di percorrenza più lunghi, permetterebbe almeno una parziale ripartenza del collegamento ferroviario.——————————————————————————————————

