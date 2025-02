Liguria – Sono pronte ad arrivare anche in Liguria le bodycam che verranno indossate dal personale di FS Securuty per aumentare il livello di sicurezza sui treni. La sperimentazione è iniziata negli scorsi mesi in Emilia-Romagna e proseguirà, oltre che nella nostra regione, anche in Piemonte, Puglia e Toscana.

Oltre che funzionare da possibile deterrente ad aggressioni, le bodycam serviranno anche per registrare eventuali episodi di violenza. Verranno utilizzate a bordo dei convogli regionali.

Diversi episodi di violenza ai danni dei passeggeri o del personale ferroviario si sono verificate durante gli scorsi mesi in Liguria: tra questi, l’accoltellamento del capotreno avvenuto lo scorso mese di novembre nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Rivarolo.

