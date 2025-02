Villanova d’Albenga (Savona) – Grande paura questa mattina presso lo stabilimento Piaggio situato in via Disegna a Villanova d’Albenga, dove un operaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro che si è verificato poco prima dell’ora di pranzo.

Al momento non è chiara la dinamica di quanto successo, ma sembrerebbe che l’uomo abbia subito l’amputazione di una falange. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito e in un secondo momento l’hanno trasportato presso l’ospedale San Paolo di Savona.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine che si sono messe al lavoro per stabilire e ricostruire la dinamica di quanto successo.

——————————————————————————————————

