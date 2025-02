Genova – Un doppio incontro pubblico, a Voltri, per presentare il vero progetto per il rinnovo della passeggiata a mare e l’occasione per “svelare” una volta per tutte se il “muro di scogli” ci sarà oppure no.

Il giorno della verità è fissato per giovedì 27 febbraio, ma per l’orario ci sono più “incertezze” perché, in realtà, gli incontri pubblici saranno due.

Uno alle 14,30, in Municipio e l’altro alle ore 17, presso il Teatro del Ponente.

L’unica cosa davvero certa è che finalmente, dopo anticipazioni e smentite, rendering e accuse di diffondere falsi documenti “a scopo elettorale” i Voltresi potranno finalmente verificare di persona il vero progetto per la nuova passeggiata e quali rimedi sono stati studiati per cercare di proteggere le passerelle costruite sulla spiaggia del ponente.

All’incontro delle 17 hanno già annunciato la partecipazione Pietro Piciocchi, facente funzioni di sindaco, l’assessore ai Lavori Pubblici Ferdinando De Fornari e il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza.

Nell’occasione verranno esposti i pannelli con la documentazione che chiarirà una volta per tutte il “mistero” sulle difese a mare per la passeggiata che è già stata più volte danneggiata dalle mareggiate e che è costata moltissimo alle casse di Tursi senza che, sino ad ora, sia stata trovata una soluzione definitiva al problema iniziale: le onde penetrano sotto le passerelle in legno che sono “sospese” su una intelaiatura rialzata di metallo e “spingono” da sotto scardinando la copertura in costosissimo legno trattato per resistere alla salsedine.

Un problema che, secondo l’opposizione verrà risolto con la costruzione di un “muro di scogli” alto sino a 50 centimetri oltre l’attuale piano di calpestio della passeggiata.

Soluzione più volte smentita dalla maggioranza del Municipio.

Giovedì, al Teatro del Ponente, la risposta a tutte le curiosità emerse in queste settimane.

Ma in realtà, come abbiamo spiegato in precedenza, gli incontri saranno due ed ecco la spiegazione: alla notizia della convocazione dell’evento pubblico alle 17 ha risposto sui social Matteo Frulio, ex assessore del Municipio eletto in quota Pd ed attualmente all’opposizione.

Frulio, in un post sui social ha dichiarato che, in realtà, la vera presentazione del progetto si terrà alle 14,30 con la commissione municipale aperta al pubblico nel palazzo del Municipio in piazza Gaggero.

“Questo è il vero incontro pubblico – sbotta Frulio – fatto in una sessione dove si può anche prendere parola. Dopo mesi in cui chiediamo progetti e la possibilità di poterne discutere per poi vedere il tutto già deciso a sorpresa sui giornali. Siete tutti invitati a questa delle 14.30. Perchè? Perchè poi scopriamo (ora, a mezzo stampa, ovviamente) che, lo stesso giorno, nel tardo pomeriggio, il candidato sindaco e compari organizzano un secondo incontro fintamente pubblico nel Teatro del Ponente per fare campagna elettorale mascherata, magari per non pagare l’affitto del Teatro. Non conveniva fare la commissione nel Teatro invece di organizzare un evento nuovo, per altro nello stesso giorno? Forse per paura di dare spazio a tutti i consiglieri? O alle associazioni?”.

(sotto il rendering diffuso da Matteo Frulio)



