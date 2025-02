Lavagna (Genova) – Un 35enne è finito nei guai, nella cittadina del levante genovese, per aver infastidito gli avventori di un bar e per aver aggredito i carabinieri che sono intervenuti per tranquillizzarlo e convincerlo ad andarsene.

L’episodio è avvenuto la notte scorsa quando i carabinieri hanno ricevuto la chiamata di alcune persone che segnalavano la presenza molesta del 35enne nelle vicinanze del locale. L’uomo, pregiudicato, insultava i passanti e il suo cane, lasciato libero, girovagava per la strada rischiando di essere travolto e di causare un incidente.

All’arrivo dei militari l’uomo, invece di tranquillizzarsi, ha iniziato ad inveire anche contro di loro e ad avvicinarsi per spintonarli e tentare di colpirli.

A questo punto i carabinieri lo hanno immobilizzato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo hanno portato in caserma.

Il cane è stato invece affidato alla Croce Bianca di Rapallo per valutare la possibilità di affidarlo al canile o a persone in grado di badare alla sua sicurezza e salute.