Lavagna (Genova) – Inizia in salita anche questa mattina il traffico sulle autostrade della Liguria con la notizia del camion in avaria segnalato sull’autostrada A12 Genova – Livorno in un’area di cantiere tra Lavagna e Sestri Levante in direzione levante.

Traffico bloccato in zona dove vengono segnalati 3 km di coda al km 43 e 700.

Segnalato consiglio di uscire a Chiavari e rientrare in autostrada a Sestri Levante dopo avere percorso la viabilità ordinaria.

Disagi anche sulla A10 Genova – Ventimiglia a causa di lavori tra Arenzano e Celle Ligure in entrambe le direzioni a causa di un restringimento di carreggiata.

