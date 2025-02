Genova – Molta paura, qualche momento di comprensibile tensione ma fortunatamente nessun ferito nel principio di incendio divampato per cause ancora da accertare, quesa mattina, nella sede Axpo di Genova, in via XII ottobre.

La presenza di fumo nei locali ha fatto scattare le misure anti incendio e il personale ha lasciato gli ufficio in fretta ma ordinatamente e senza scene di panico.

Intanto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertato dal numero unico di emergenza 112 e subito hanno identificato l’origine del fumo che fuoriusciva da alcuni cartoni a contatto con un cavo elettrico.

Forse un surriscaldamento ha attivato il principio di incendio che ha sviluppato il fumo e il denso odore di bruciato che ha messo in allarme il personale.

L’intero edificio è stato fatto evacuare per precauzione e poi sono scattati i controlli approfonditi che non hanno fatto emergere situazioni di allarme e pericolo.

Una volta individuato il problema l’intervento è stato immediato ed in breve l’allarme è rientrato e il personale di Axpo ha potuto fare ritorno alle postazioni di lavoro.

In corso altre verifiche ed accertamenti.

