Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata odierna, mercoledì 26 febbraio, in centro a Genova, nello specifico presso gli uffici di Axpo, situati in via XII Ottobre. Qui, poco dopo le ore 10, è scattato l’allarme incendio che ha costretto all’evacuazione di decine di dipendenti che si trovavano dentro l’edificio.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro per controllare i locali, i sanitari del 118, la polizia di stato e la polizia locale. Gli agenti hanno momentaneamente chiuso al traffico veicolare la circolazione della zona.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un principio di incendio rientrato nel giro di poco tempo. In ogni caso, proseguono le verifiche da parte dei pompieri.

Articolo in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0