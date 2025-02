Genova – Nel corso della notte di venerdì 21 febbraio, un uomo di 50 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine presso il casello autostradale di Genova Ovest per un normale controllo di routine. A seguito degli accertamenti, è emerso come il 50enne, residente in Spagna, fosse ricercato in Algeria per reati di riciclaggio, contrabbando, falso e abuso d’ufficio. Inoltre, gli agenti hanno appurato che tramite il servizio di Interpol le autorità algerine avevano richiesto l’estradizione del cittadino.

Per questo motivo, gli agenti hanno arrestato l’uomo e l’hanno trasportato presso il carcere genovese di Marassi in attesa della valutazione della richiesta emanata dal paese nordafricano.

——————————————————————————————————

