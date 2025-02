Genova – Le forze dell’ordine sono intervenute la scorsa notte in via di Fossatello a seguito della segnalazione del titolare di un negozio, il quale denunciava la presenza di alcuni individui che si erano introdotti all’interno del locale dopo aver infranto la vetrina. L’uomo si è reso conto di quanto stava accadendo dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza riprodotte sul suo cellulare.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono giunti gli agenti di polizia che hanno colto in flagrante un uomo di 33 anni che stava tentando di fuggire.

Egli è stato trovato in possesso di diversi capi d’abbigliamento, molti di questi con ancora l’etichetta. Nei suoi confronti è scattato l’arresto, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli altri possibili complici. Intanto, la refurtiva recuperata – del valore di circa 1000 euro – è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0