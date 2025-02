Genova – Si chiamava Cesare Crovetto ed abitava in via Don Minzoni con la famiglia il ragazzo di 16 anni che ha perso la vita nel terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti.

Il ragazzo, appassionato di moto, aveva perso il padre, un noto veterinario, quando aveva appena 9 anni.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che il ragazzo, a bordo di una scattante moto da cross di 125 di cilindrata, stesse risalendo la strada quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una grossa jeep perdendo la vita nell’impatto.

Subito soccorso dai presenti, il ragazzo è deceduto prima dell’arrivo dell’ambulanza e del personale del 118 che ha tentato inutilmente di rianimarlo.

Soccorsa anche la donna al volante che è stata trasportata in ospedale in stato di choc.

La terribile morte del ragazzo, la terza da inizio anno sulle strade, sta suscitando grande cordoglio ma anche molte proteste di chi preferirebbe vedere più agenti di polizia locale e delle forze dell’ordine in genere per le strade invece di delegare le sanzioni e il controllo alle telecamere e ai cosiddetti “semafori intelligenti” che non prevengono i comportamenti scorretti ma si limitano a sanzionarli mentre la presenza delle divise servirebbe da monito e da “calmante” per chi pensa di trasformare le strade in piste o comunque ha “troppa fretta” alla guida.

In corso le indagini della squadra infortunistica per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

