Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni della ragazzina di 13 anni travolta da una vettura, ieri sera in via Molassana, nell’omonimo quartiere della Valbisagno.

L’ennesimo investimento di un pedone in città è avvenuto intorno alle 20 in circostanze ancora da chiarire ma che hanno sostanzialmente visto la giovane investita da una vettura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Subito soccorsa da passanti, la giovanissima è stata poi stabilizzata dal personale dell’automedica Golf 3 e dell’ambulanza Gau intervenuta sul posto.

La ragazzina è stata medicata e trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici hanno ridotto la gravità della situazione ad un codice giallo avendo verificato nel dettaglio le condizioni della ragazzina.

Restano le perplessità per la raffica di investimenti di pedoni – sono stati 3 solo ieri – nella città record per la spesa pubblica per la polizia locale e per l’importo delle sanzioni erogate ai cittadini con l’impiego di telecamere e semafori intelligenti che si limitano a sanzionare ma non effettuano un reale presidio sul territorio e sono concentrate nelle zone del centro.

Cresce il numero dei genovesi che preferirebbe vedere più divise della polizia locale per la strada, ad evitarle le situazioni di pericolo, piuttosto che a sanzionare da remoto comportamenti che, evidentemente, sono già avvenuti e dunque non evitati.

