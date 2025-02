Genova – Nel corso della serata di ieri le forze dell’ordine sono intervenute in via Serra, nella zona di Brignole, a seguito della richiesta di soccorso giunta da un giovane che denunciava di esser vittima di un tentativo di rapina. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava transitando a piedi in compagnia di un coetaneo, quando è stato avvicinato da tre individui che, cercando di distrarlo, avrebbero provato a rubargli il portafoglio e il cellulare.

A quel punto la vittima è fuggita in direzione piazza Corvetto e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti si sono messi velocemente alla ricerca dei tre presunti responsabili e li hanno individuati dopo poco tempo: si tratta di un 24enne, un 25enne e un 31enne. Nei loro confronti è scattata la denuncia per tentativo di rapina in concorso. Il 31enne, inoltre, è stato denunciato anche per non aver rispettato il decreto di espulsione.

