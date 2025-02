Genova – Una tragedia si è consumata nel corso del pomeriggio di oggi in via Cadighiara, nel quartiere genovese di Borgoratti, dove un giovane di 16 anni è morto a seguito di un incidente stradale.

Il sinistro avrebbe coinvolto una macchina e una moto e l’impatto sarebbe stato molto violento e sarebbe avvenuto in modo frontale. Ad avere la peggio il giovanissimo – nato nel 2008 – che stava viaggiando a bordo del mezzo a due ruote, che purtroppo ha perso la vita. Illesa la donna al volante dell’auto coinvolta.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo ma dopo diversi minuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e che hanno effettuato i primi rilievi necessari a chiarire quanto successo. Al momento non si conosce la dinamica del tragico incidente.

Articolo in aggiornamento

