Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, mercoledì 26 febbraio, in via Ugo Polonio nel quartiere genovese di Bolzaneto. Qui una tubatura dell’acquedotto si è rotta causando uno sversamento di grosse dimensioni sulla carreggiata. Oltre alla strada, l’acqua avrebbe invaso anche alcuni giardini privati di alcuni palazzi presenti nella zona della rottura.

I pompieri giunti sul posto hanno provveduto a predisporre una motopompa evitando che le cantine fossero invase dall’acqua e che questa potesse creare pericoli ad automobilisti e motociclisti che stavano percorrendo la via.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico nella zona, e il personale di Iren, giunto per la riparazione del guasto. Inoltre, sono state momentaneamente spostate alcune fermate di Amt.

Diverse abitazioni situate tra via Polonio, via dei Trenta e salita Murta sono rimaste senz’acqua.

