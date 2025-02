Genova – Oltre un anno di disagi e cantiere ma per via Donaver ancora non ci sono notizie sulla data di avvio dei lavori. A denunciarlo il consigliere comunale di Linea Condivisa Filippo Bruzzone e Gabriele Ruocco, consigliere municipale della stessa formazione.

“Da più di un anno – spiegano – come Gruppo Municipale e Comunale di Linea Condivisa stiamo chiedendo che partano i lavori all’impalcato pericolante di Via Donaver. Oggi

dopo l’ennesimo confronto, il Municipio Bassa Val Bisagno ha risposto ad una nostra

interrogazione presentata agli inizi del mese: non sanno quando partiranno i lavori,

né tanto meno quando termineranno. Ci rispondono ancora che sarà programmato

un incontro con i cittadini nel mese di marzo. Chiediamo più rispetto per i Cittadini”.

“Dopo più di un anno di disagi per i residenti di via Donaver – spiega Bruzzone – ci parlano di una complessità della rete fognaria. Siamo ancora alle fasi preliminari. A febbraio dell’anno scorso l’amministrazione annunciava in pompa magna l’inizio dei lavori. Ad oggi non sanno ancora dare risposte certe ai cittadini.”

I residenti, increduli, si domandano cosa stia succedendo e perchè nessuno del Comune senta la necessità di incontrare la popolazione per spiegare cosa sta ritardando in modo assurdo la soluzione di un problema che non sembra così complesso.

“Abbiamo chiesto quali ad oggi sono le tempistiche – prosegue Gabriele Ruocco – previste per l’inizio e la conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della

struttura pericolante. La risposta non c’è. Rimaniamo esterrefatti. È passato un anno

e stanno ancora cercando di capire da che parte iniziare. I cittadini di San fruttuoso e

i residenti di via donaver meritano più attenzione e rispetto”

Tra le richiesta al Comune e al Municipio i consiglieri aggiungono anche di regolarizzare il traffico e i parcheggi, limitando i disagi per i residenti, almeno sino a quando non ci saranno date certe per l’avvio lavori”.

