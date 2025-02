Genova – Ancora un incidente sulle strade cittadine. Questa volta è avvenuto in corso Europa, all’incrocio con via Timavo, non lontano dal luogo dell’incidente mortale costato a vita, questo pomeriggio, ad un ragazzo di appena 16 anni.

Intorno alle 19 l’auto condotta da una pensionata di 85 anni che ha perso il controllo mentre viaggiava in direzione centro.

La vettura ha sbandato e finendo in parziale testacoda ha danneggiato altre vetture posteggiate. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, l’automedica e la Polizia Locale.

La conducente, 85 anni, è stata trasportata in codice giallo al PS S. Martino per trauma al torace.

