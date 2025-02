Lavagna (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Ponte della Maddalena a Lavagna, dove una moto e un’ape si sono scontrate. L’impatto sarebbe stato molto violento e ad avere la peggio sarebbe stata una donna di circa 50 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote.

La scooterista è finita con violenza sull’asfalto, riportando ferite e lesioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato nei suoi confronti le prime cure necessarie e l’hanno trasportata all’ospedale di Lavagna in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. In tal senso, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire quanto successo.

