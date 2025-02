La Spezia – Una lunga ed intensa notte quella appena trascorsa nello spezzino dove si sono concentrate le precipitazioni della perturbazione di origine atlantica che ha interessato la Liguria nelle ultime ore.

I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per strade, cantine e sottoscala allagati ma anche per frane e smottamenti che hanno creato disagi e anche diversi danni.

Le squadre dei vigili del fuoco dello spezzino sono intervenute con idrovore per aspirare l’acqua che ha invaso scantinati e locali posti al di sotto del piano stradale e che sono stati invasi dall’acqua.

Fortunatamente non si segnalano feriti e le previsioni meteo lasciano sperare in un lento ma determinante miglioramento nelle prossime ore.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0