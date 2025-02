Genova – Torna la splendida migrazione delle gru e tornano gli avvistamenti delle formazioni, con la caratteristica forma a “V” degli uccelli migratori che due volte l’anno volano per migliaia di chilometri per sfuggire al freddo dell’inverno e per tornare ai lughi degli accoppiamenti primaverili.

Molti gli appassionati che li aspettano soprattutto ai valichi tra i monti dell’entroterra ma formazioni a V passano a volta anche sulla costa.

La migliore esperienza è da fare in luogo aperto e silenzioso perchè il volo delle cicogne è molto “rumoroso” e la gioia dell’avvistamento è acuita loro canto in formazione.

Gli stormi che passano in questi giorni sulla Liguria possono essere diretti verso Nord e ai siti di nidificazione o nelle zone dove le gru, dopo aver attraversato il Mediterraneo, sostano per rifocillarsi prima del nuovo volo verso il grande nord.

(Foto di Giorgia Canepa via Limet)



