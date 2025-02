La perturbazione di origine atlantica che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri prosegue il suo lento slittamento verso levante influenzando le condizioni meteo della zona mentre a ponente è atteso un netto miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 26 Febbraio 2025

Nella prima parte della mattinata previste ancora precipitazioni al più moderate sul centro-levante con deboli nevicate sulle vette avetane. Schiarite evidenti a ponente.

Nel corso della mattinata le precipitazioni andranno ad esaurirsi quasi del tutto anche a levante.

Nel pomeriggio cielo sereno sul centro-ponente, qualche schiarita comparirà anche sul levante, specie sotto costa, mentre nell’interno ci aspettiamo ancora della nuvolosità più o meno compatta, con possibili deboli precipitazioni, nevose sopra i 1000-1100m.

In serata anche cielo prevalentemente sgombro da nubi a ponente, parzialmente nuvoloso sul centro-levante ma senza fenomeni di rilievo.

Venti tesi o a tratti forti da nord specie negli sbocchi vallivi di Genova e Savona. Più moderati altrove. Nel pomeriggio ventilazione in generale indebolimento.

Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in calo le minime, in leggero rialzo le massime.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C – Max: +14°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+7°C – Max: +9°C/+13°C