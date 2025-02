Castiglione Chiavarese (Genova) – Un grave episodio di violenza è accaduto questa mattina a Castiglione Chiavarese, nell’entroterra genovese. Al momento non si conosce l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che a seguito di una lite scoppiata per motivi di vicinato, un uomo abbia sparato ad un altro dandosi poi alla fuga. É accaduto nei pressi della località Prato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito. L’uomo, le cui condizioni sono apparse critiche fin da subito, ha riportato diversi traumi ed è stato intubato. Al fine di velocizzare le operazioni di soccorso, è intervenuto l’elicottero che l’ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Intanto, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, i quali si sono messi subito sulle tracce del fuggitivo.

Aggiornamento: l’aggressore sarebbe in fuga. L’uomo ferito gravemente, di circa 50 anni, sarebbe stato colpito da tre colpi di arma da fuoco

