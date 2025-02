Genova – Ancora aggressioni violente sugli autobus in circolazione e in entrambe i casi con coltellate e nel quartiere di Voltri.

Due gravi episodi a bordo di due bus della linea 199 si sono verificati nelle scorse ore. In entrambe le occasioni, la lite sarebbe degenerata con un accoltellamento e con due persone rimaste ferite.

Il primo caso risale alla serata di ieri quando due passeggeri hanno iniziato a discutere in maniera animata e uno dei due ha estratto la lama, ferendo l’altro. Il secondo, invece, è accaduto nel corso della mattinata odierna e ha visto un uomo rimanere ferito ad un dito.

Sia ieri sera che questa mattina sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie alle persone colpite, e i carabinieri, che hanno ricostruito quanto successo e arrestato i responsabili. Le due corse sono state ovviamente interrotte e i passeggeri, comprensibilmente spaventati, sono stati fatti scendere dal mezzo.

Questi due gravi episodi si vanno a sommare a quello accaduto nelle scorse ore su un bus della linea 13, dove un passeggero ha estratto una pistola e ha iniziato a minacciare l’autista del mezzo.

