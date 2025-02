Genova – Avventura a lieto fine per un husky che è sfuggito ai padroni ed è salito – da solo – sul treno in partenza dalla stazione di Prà in direzione levante.

Fortunatamente il capotreno ha visto il cane salire da solo sul convoglio e quando il treno è ripartito lo ha cercato tra i vagoni sino a trovarlo.

Il ferroviere ha bloccato l’animale e lo ha consegnato alla polizia ferroviaria alla stazione di Brignole mentre le foto del cane venivano pubblicate da un passeggero sul gruppo social “Ricerca di Nash” specializzato proprio nelle segnalazioni di animali persi o trovati.

I padroni intanto, disperati per aver perso il loro amico a quattro zampe hanno iniziato la ricerca proprio dal gruppo social dove hanno subito trovato traccia dell’husky e le “istruzioni” per riprenderlo.

E’ stato sufficiente recarsi alla stazione di Brignole per riabbracciare il loro cucciolone avventuroso.

