Genova – Avrebbe perso il controllo della moto per poi cadere ed essere travolto Cesare Crovetto, il ragazzo di 16 anni deceduto ieri pomeriggio nel terribile incidente avvenuto in via Cadighiara, a Borgoratti.

Risulterebbe dalla ricostruzione fatta dalla polizia locale e dalle testimonianze di chi si trovava sul posto ed avrebbe visto la moto del ragazzo cadere a terra e poi il terribile impatto con l’auto che procedeva in senso contrario ma in modo regolare.

Nemmeno il tempo di frenare è stato concesso alla donna alla guida della jeep che ha travolto il ragazzo finito a terra proprio davanti alla vettura.

La vittima abitava ad Albaro con la famiglia, la mamma e due fratelli, già colpita anni fa dalla tragica scomparsa del papà, quando Cesare aveva appena 9 anni.

Il ragazzo aveva una passione per le moto ed in particolare per il mezzo che lo ha forse tradito causandone la morte.

Le molte foto che lo ritraggono sui social lo vedono sempre appassionato in sella ad un mezzo a due ruote.

Ieri pomeriggio il ragazzo percorreva via Cadighiara, vicino alla rotatoria, quando ha improvvisamente perso il controllo della moto, forse per un guasto, una manovra sbagliata o una disattenzione ed è caduto a terra proprio mentre sopraggiungeva la jeep che lo ha travolto.

Inutili per lui i tentativi di rianimazione, all’arrivo dell’ambulanza Cesare era già morto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0