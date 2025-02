Genova – Auto che sgommano e si inseguono, le auto della polizia che rincorrono un’auto scura e urla che arrivano dalla strada. Sorpresa, questa mattina, per le strade del Biscione, sulle alture di Marassi, per alcune scene allestite per le riprese della serie TV Blanca, con Mariachiara Giannetta.

I bene informati erano già in posizione per scatti “strategici” alla loro beniamina ma c’è chi si è spaventato pensando ad una scena “reale”.

Fortunatamente nessun inseguimento reale ma solo scene ricostruite per essere riprese dalle telecamere della produzione per la prossima edizione della fortunata serie TV Blanca.

Molti gli scatti e le persone radunate per cercare di avere qualche anteprima di ciò che avverrà nelle puntate o anche solo per scattare una foto agli attori impegnati nelle scene.

Le riprese di Blanca sono seguitissime ed attirano ogni volta un pubblico numeroso. Ance per questo motivo gli organizzatori non segnalano “passo passo” le prossime tappe cercando di evitare l’effetto assembramento che può rappresentare un problema.

