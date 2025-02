Genova – Un uomo estrae una pistola, la appoggia sul sedile vuoto di fronte a lui e inizia ad inveire contro l’autista. In un secondo momento, la prende in mano e con frasi minacciose inizia a spostarsi presso la cabina del guidatore. “Arrivo, arrivo, aspetta – sembra dire – Arrivo, aspetta che ne parliamo. Tranquillo”. L’assurdo episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus serale della linea 13 all’altezza del quartiere genovese di Struppa e le immagini, registrate da una passeggera, sono state pubblicate da Roberto Piccardo, segretario della Fna Ugl della provincia di Genova che denuncia: “Vera o finta che fosse la pistola, servono pene certe e severe. Le aggressioni verbali e non stanno aumentando a dismisura”.

Nonostante la grande paura, non si sono segnalate ulteriori conseguenze. Comprensibilmente spaventati anche i passeggeri del bus, in numero ridotto visto l’orario.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul mezzo pubblico e le testimonianze delle persone presenti potrebbero servire per ricostruire con esattezza quanto accaduto.



