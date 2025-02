Genova – Partirà questa sera alle 23 in punto, salvo contrattempi, il primo dei tre mega convogli destinati a trasportare dal Porto alla Valbisagno altrettanti pezzi della “Talpa” che scaverà il tunnel dello scolmatore del Bisagno.

Un convoglio lungo trenta metri che muoverà su potenti carrelli attraversando la città dalla Foce sino alla ValBisagno impiegando non meno di 4 ore e bloccando, di fatto, la viabilità, in quell’orario e lungo il percorso.

La TBN – questo il nome tecnico del mostro – è stata smontata in tanti pezzi e i più grandi, pesanti centinaia di tonnellate – dovranno muovere sulle strade normalmente percorse da auto e moto dei genovesi e i tre principali convogli hanno dimensioni tali da essere definiti “storici”.

Appoggiati sui carrelli modulari, i tre enormi pezzi della Talpa muoveranno lentamente per evitare guasti ma soprattutto per evitare incidenti che potrebbero avere conseguenze devastanti per la “mega macchina” ma soprattutto per il traffico cittadino visto che alle prime luci dell’alba dovrà essere scomparsa ogni traccia del convoglio per non creare impatti sulla viabilità.

Ogni operazione sarà seguita dai tecnici cinesi – ben 12 – arrivati dalla Cina con la Talpa ed incaricati di sorvegliare ogni passaggio dell’operazione per poi “rimontare” l’enorme fresa che scaverà senza sosta il tunnel che dalla Val Bisagno sbucherà in corso Italia per consentire di deviare la piena del Bisagno in occasione delle piene più preoccupanti ed a rischio alluvione. Un’opera che potrebbe mettere al sicuro Genova per gran parte degli eventi che oggi causano danni enormi e anche vittime.

Dopo il primo viaggio dei grandi pezzi della Tbn (tunnel boring machine) ne seguiranno alri due, nella notte del 28 febbraio e il terzo lunedì 3 marzo per evitare il fine settimana.

Il viaggio percorrerà la zona di piazzale Kennedy, corso Marconi, via Rimassa, corso Torino, corso Sardegna, corso De Stefanis, via Enrico Toti, via Istria e via Dalmazia e infine via Adamoli.

Un percorso che verrà fatto a non più di 9 km ora con un mega convoglio che occupa l’intera carreggiata e che verrà scortato dalle forze dell’ordine.

Decisamente stellare il valore del materiale trasportato, oltre 30 milioni di euro per 1,280 tonnellate di acciaio e tecnologia all’avanguardia.

Per la Cina anche una vera e propria “vetrina” del progresso tecnologico raggiunto e quindi occasione di “vanto internazionale”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0