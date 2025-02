Genova – Il ragazzo morto ieri pomeriggio nel terribile incidente stradale in via Cadighiara, a Borgoratti, non avrebbe dovuto guidare sulle strade cittadine la sua moto da cross. E’ quanto sarebbe emerso dalle prime verifiche sulla tragica morte di Cesare Crovetto, il ragazzo di 16 anni che ieri è caduto dalla moto finendo per essere travolto da una jeep che viaggiava nel senso contrario. A raccontarlo il quotidiano Il Secolo XIX nella sua versione online.

Crovetto aveva la documentazione necessaria per guidare gli scooter ma non avrebbe ancora conseguito la patente A che consente la guida dei mezzi di 125 cc di cilindrata.

Molto probabilmente, come moltissimi ragazzi e ragazze fanno, guidava la moto con il cosiddetto “foglio rosa” che consente le esercitazioni con la Scuola Guida e in luoghi chiusi o di proprietà privata e che molti utilizzano “sul filo di lana”.

Un dramma nel dramma perché la compagnia assicuratrice potrebbe negare il risarcimento dei danni proprio in forza di questa situazione qualora venisse confermata.

Secondo la ricostruzione Cesare Crovetto era in sella alla sua moto e procedeva in via Cadighiara verso monte quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra proprio mentre sopraggiungeva una jeep condotta da una pensionata che non è riuscita ad evitare il terribile impatto.

Il ragazzo è deceduto per le gravi ferite prima ancora dell’arrivo dell’ambulanza.

Una ricostruzione che stride con i racconti degli amici che ricordano che il ragazzo era un appassionato di moto e guidava mezzi a due ruote da tempo. Ora saranno le verifiche presso gli uffici preposti a chiarire se il ragazzo potesse o meno viaggiare in sella alla moto con motore di cilindrata 125 cc che necessità della cosiddetta patente A.

