Sant’Olcese (Genova) – Si terranno domani alle ore 12 a Sant’Olcese i funerali di Barbara Wojcik, la donna di 35 anni che è una delle due vittime del tragico incidente che si è verificato nel corso della serata di sabato nei pressi di Serra Riccò. Oltre alla donna, a seguito del sinistro stradale ha perso la vita anche Pavel Garbarino: il 21enne era rimasto illeso dopo lo schianto, ma dopo essersi reso conto della morte della donna si sarebbe tolto la vita utilizzando un taglierino che aveva in macchina.

La donna lascia un marito e un figlio di appena 13 anni, oltre che diversi parenti in Polonia, suo paese d’origine. Al funerale è prevista la partecipazione di tante persone.

Sono giornate molto difficili per la comunità del paese posto sulle alture genovesi: le due vittime, infatti, erano molto conosciute nella zona. Proprio per la giornata dei funerali, il comune di Sant’Olcese ha dichiarato lutto cittadino.

Nel frattempo, giorno dopo giorno aumentano i dettagli in merito a quanto successo sabato. Secondo quanto emerso dai rilievi effettuati a seguito dell’incidente, Garbarino procedeva ad alta velocità a guida della sua jeep e avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno lo scooter guidato dalla donna. L’impatto frontale, quindi, si è rivelato fatale.

