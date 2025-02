Serra Riccò (Genova) – Si terranno sabato 1 marzo alle ore 12 presso il tempio laico di Staglieno a Genova i funerali di Pavel Garbarino, il 21enne rimasto coinvolto nel tragico incidente che si è verificato lungo la strada provinciale 2 nella serata di sabato.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la macchina guidata dal giovane procedeva ad alta velocità e ad un certo punto avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno lo scooter guidato da Barbara Wojcik, che è morta sul colpo.

Il giovane sarebbe rimasto illeso a seguito dell’incidente, ma dopo essersi accorto di quanto success avrebbe deciso di togliersi la vita utilizzando un taglierino che aveva in macchina.

I funerali della donna, che lascia un figlio di soli 13 anni, sono in programma domani alle ore 12 a Sant’Olcese.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0