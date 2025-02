La Spezia – Spaccio di cocaina nelle vicinanze di Palazzo di Giustizia e arresto del titolare del Bar interno perché trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanza, pronta ad essere rivenduta. Un blitz che sta facendo molto parlare quello condotto dalla Guardia di Finanza all’interno del Palazzo di Giustizia dove viene amministrata la Giustizia.

Gli agenti hanno fatto irruzione nel bar dopo aver documentato una cessione di sostanze e hanno fermato il gestore del locale, un 40enne piuttosto noto in città.

L’uomo ha consegnato spontaneamente gran parte della droga e altra è stata trovata in una successiva perquisizione domiciliare.

Le fiamme gialle hanno passato al setaccio il locale del Tribunale senza trovare altra droga ma il sospetto è che anche li vi sia stata un’attività di spaccio.

Un “traffico” che – se confermato – susciterebbe molto scalpore anche in considerazione delle persone che potrebbero essere coinvolte in qualità di assuntori.

Al momento, però, la questione più urgente è legata alla gestione del locale che ovviamente è chiuso e che non potrà erogare neppure il servizio di marche da bollo, fondamentale nella sede dove si trova.

Alla verifica anche la possibilità che la concessione del bar – di proprietà comunale – decada per poi essere riaffidata.