Una festa in maschera ai giardini Lamboglia per festeggiare il Carnevale

Ad organizzarla i volontari e gli animatori che hanno invitato i bambini del quartiere a partecipare alla festa con giochi, caccia al tesoro e pentolaccia che si terrà domani, venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 15,30.

Appuntamento in viale Bracelli, nelle aree dei giardini Lamboglia con il Carnevale di Marassi.

Il programma prevede tanti giochi, la Caccia al Tesoro per i più grandicelli, il truccabimbi per i più piccoli e poi la pentolaccia con caramelle e regali e, ancora giochi per scatenarsi in allegria.

Per i partecipanti è stata organizzata anche una simpatica e gustosa merenda a tema.

