Genova – Non accennano a placarsi le furiose polemiche, nel Municipio Levante come nel quartiere, sul “caso” della Marinella della passeggiata a mare e su quello del Porticciolo invaso dalle alghe.

La protesta monta di giorno in giorno e oggi il Municipio ha approvato una mozione sulle due vicende.

“Finalmente il IX Municipio Levante ha alzato la testa – ironizzano i consiglieri del Movimento 5 Stelle – oggi, in Consiglio, per il porticciolo di Nervi, è passata all’unanimità la mozione per impegnare la Giunta comunale a effettuare lo studio tecnico delle correnti e un conseguente intervento che possa risolvere il fallimentare progetto del nuovo porticciolo, evitando i notori e insostenibili costi di manutenzione che abbiamo più volte denunciato. Dopo una battaglia durata quasi 3 anni, alla buon’ora il Municipio intero riconosce al M5S e all’opposizione la bontà delle richieste e delle proposte fatte. È un grande risultato per tutti, un risultato che ora il reggente Piciocchi non potrà più ignorare: la Giunta dovrà intervenire in maniera risolutiva senza più nascondere le evidenti criticità che ogni cittadino del Levante e ogni associazione di Nervi riconosce”.

Così, a margine dell’odierno consiglio municipale, il portavoce M5S del IX Municipio Levante Marco Mes, che aggiunge: “Oltre ad ottenere un impegno preciso sul Porticciolo, abbiamo anche chiesto all’amministrazione che cosa intende fare per rilanciare in passeggiata la storica Marinella, l’attività mai veramente attiva ma tanto strombazzata da Toti e Bucci pur di farsi belli sui social. Operazione oggi al centro di uno scandaloso fallimento su cui, stando alle notizie riportate dal Secolo XIX, anche i Pm del pool reati economici hanno acceso i riflettori. Strano? Mica tanto!”.

“In Aula, dopo averlo richiesto insieme a tutta l’opposizione, abbiamo finalmente varato l’Osservatorio municipale sul cantiere del Gaslini: siamo favorevoli ai lavori, ma come tutti i progetti anche questo deve andare al passo con i diritti dei cittadini, trattandosi di un cantiere gravemente impattante sull’intero quartiere”.

“Siamo soddisfatti. Però, siamo anche stanchi di vedere come il centrodestra si sveglia sempre e solo a ridosso delle elezioni: improvvisamente, a sentire Piciocchi & C. risolveranno tutte le criticità entro maggio. A questo punto, ci accontenteremmo di vedere mantenuta anche solo la metà delle promesse che il centrodestra sta facendo compulsivamente correndo da un municipio all’altro. Sarà una buona base di partenza quando li manderemo a casa e potremo ripartire per davvero dai bisogni dei genovesi”.

