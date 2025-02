La perturbazione che ha interessato la Liguria ad inizio settimana si è ormai allontanata lasciando condizioni di bel tempo. Una brevissima pausa soleggiata, prima di un nuovo peggioramento atteso nei prossimi giorni, prima del weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 27 Febbraio 2025

Fin dal mattino i cieli sopra la regione risulteranno prevalentemente sereni, anche se non si esclude il passaggio di qualche velatura.

Nel pomeriggio ed in serata graduale aumento delle velature a partire da ponente, anticipazione di precipitazioni in arrivo per venerdì.

Venti deboli al più moderati a carattere di brezza.

Mare generalmente poco mosso, mosso a levante in mattinata.

Temperature in calo le minime, stazionarie le massime.

Sulla costa temperature minime tra +6°C/+12°C – Max: +13°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -2°C/+6°C – Max: +9°C/+14°C