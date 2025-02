Rapallo (Genova) – Nella giornata di lunedì le forze dell’ordine sono intervenute presso la Croce Bianca di Rapallo dopo che un uomo, un 48enne, avrebbe iniziato ad aggredire i militi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato in evidente stato di alterazione richiedendo di vedere una persona ricoverata. Durante il colloquio, avrebbe iniziato ad urlare e a minacciare le persone con le quali stava parlando, cercando di colpire un milite con un pugno. Ne è nata una colluttazione che ha portato al ferimento di un operatore sanitario, il quale ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.

Una volta giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno tentato di riportare la situazione sotto controllo. Ad un certo punto, però, hanno notato un involucro contenente della sostanza stupefacente ai piedi dell’aggressore.

A quel punto è scattata la perquisizione che è proseguita anche nella vettura dell’uomo e presso la sua abitazione. In totale sono stati trovati tre etti di droga: tra questi, 100 grammi di eroina , 45 grammi di cocaina sia di colore bianco che rosa, 15 grammi di Ketamina, 50 grammi di pastiglie di metanfetamine di colore rosa e azzurro, 65 grammi di hashish e 42 grammi di marijuana più diversi flaconcini di Popper. Inoltre, nell’auto del 48enne sono stati rinvenuti due coltelli di grosse dimensioni.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasporto al carcere genovese di Marassi. Il suo arresto è stati poi convalidato dal giudice che ha predisposto gli arresti domiciliari.

