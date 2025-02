Rapallo (Genova) – E’ stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale San Martino l’operaio che questa mattina si è ferito cadendo da un palo sul quale stava lavorando per la linea telefonica.

L’infortunio sul lavoro, l’ennesimo in Liguria. è avvenuto sulle alture di Rapallo, in via dei Martinelli in località San Massimo.

L’operaio stava effettuando la riparazione di un cavo della linea telefonica quando è scivolato cadendo per alcuni metri.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e l’automedica e l’uomo è stato stabilizzato e immobilizzato sulla speciale barella spinale, che evita lesioni alla colonna vertebrale, e poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale.

In corso le indagini degli ispettori per stabilire se fossero rispettate le misure di sicurezza che dovrebbero evitare gli incidenti come questo.

