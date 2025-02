Casarza Ligure (Genova) – É stato rintracciato presso la sua abitazione di Casarza Ligure l’uomo accusato di aver sparato per tre volte ad un 50enne questa mattina nel territorio comunale di Castiglione Chiavarese, nella località Prato. I carabinieri sarebbero risaliti all’abitazione dell’aggressore, il quale si è rifugiato all’interno e, armato, si rifiuterebbe di arrendersi.

La casa è al momento circondata dai militari che indossano i giubbetti antiproiettile e stanno cercando di convincere l’uomo ad arrendersi, al momento senza successo.

Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la lite sia scoppiata per futili motivi e che i dissapori tra i due coinvolti andassero avanti da diverso tempo.

L’uomo rimasto ferito, che sarebbe in condizioni molto gravi, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’elicottero all’ospedale San Martino di Genova.

