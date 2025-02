Tornano dai paesi caldi dove hanno svernato le migliaia di gru che stanno attraversando in questi giorni i cieli d’Italia e della Liguria in particolare. La nostra regione si trova infatti lungo le rotte di migrazione delle gru che stanno raggiungendo i siti di nidificazione nell’est Europa e nel Nord.

Stormi che volano con la caratteristica formazione a “V” ma anche forte rumore che si avverte meglio nelle zone meno abitate e più silenziose.

Per questo motivo la maggior parte degli avvistamenti arriva dall’entroterra dove il “rumore di fondo” è meno forte ma anche dove si concentrano i passaggi nei valichi e nelle vallate dove si trovano correnti d’aria meno fredda e meno turbolenta.

Annunciati da stridore e richiami “di formazione” gli stormi di gru passano uno dopo l’altro attirando la curiosità e lo stupore degli abitanti della zona.

Sui social le immagini dei passaggi e i commenti stupiti ma, in realtà, si tratta di un fenomeno naturale che avviene tutti gli anni e che, ce lo auguriamo tutti, proseguirà ancora molto a lungo.

Non è infrequente nemmeno la concentrazione di passaggi poichè anche quando partono in anticipo, i grandi gruppi di uccelli migratori “sostano” in aree tranquille e ricche d’acqua e “si concentrano” in grandissime concentrazioni come quelle che si manifestano in questi giorni nel cielo della Liguria.

(Foto di Rossella Bozzano – Video Parco del Beigua)



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0