Genova – Pomeriggio d’inferno lungo l’Autostrada A10 per centinaia di automobilisti e trasportatori che sono da diverso tempo bloccati prima del casello di Arenzano, a causa di un incidente che è accaduto in galleria e che ha fatto prendere fuoco ad una vettura.

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro stradale, ma fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.

Sono però pesantissime le ripercussioni sul traffico. Si segnalano ben 14 km di coda in direzione Ventimiglia: questi partirebbero dal bivio tra A10 e A7 e arriverebbero in prossimità della galleria coinvolta, che si trova nel tratto compreso tra Genova Prà ed Arenzano. Nella direzione opposta si segnalano 5 km di coda.

Inoltre, sempre a causa dell’incidente, pesantissime ripercussioni anche in A26 in direzione sud, con vetture e mezzi pesanti che sono incolonnati da Masone fino al bivio con l’A10 per circa 6 km.

