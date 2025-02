Cogoleto (Genova) – Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, per l’incendio di diverse auto avvenuto in via San Rocco.

Sono stati i residenti, intorno alle 23,30 ad accorgersi del rogo che stava distruggendo le vetture facendo alzare una colonna di fumo dall’acre odore di bruciato.

Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per domare il rogo ed evitare che le fiamme si potessero estendere ad altri veicoli e all’ambiente circostante.

Un lavoro delicato durato per ore e che alla fine ha visto domato l’incendio e riportata alla normalità la situazione.

Spente le fiamme i pompieri hanno avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause del rogo che potrebbe essere di origine dolosa.

Ora saranno le forze dell’ordine a verificare se in zona ci sono telecamere di sicurezza in grado di aver ripreso la scena o il passaggio di persone che potranno essere identificate.

Ingenti i danni alle auto che hanno preso fuoco ma fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0