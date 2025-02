Genova – A seguito di alcuni controlli svolti nella zona del centro storico, i carabinieri hanno arrestato un giovane spacciatore di 20 anni. Nella zona di vico dell’Amor Perfetto, i militari hanno notato il ragazzo che cedeva una dose di hashish ad un’altra persona, segnalata poi alla Prefettura come assuntore.

Alla vista dei carabinieri, il 20enne ha tentato di disfarsi di un panetto contenente la sostanza stupefacente, ma è stato prontamente fermato. A quel punto è stata effettuata la perquisizione che ha portato al ritrovamento di denaro contante che gli inquirenti hanno considerato proveniente dall’attività di spaccio. Nei suoi confronti, quindi, è scattato l’arresto.

Poco distante, in piazza della Raibetta, un 17enne è stato trovato in possesso di un coltello serramanico: è stato denunciato.

