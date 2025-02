Genova – Hanno messo in scena una sorta di gara nella zona del quartiere genovese della Foce, rischiando di mettere in pericolo la loro incolumità e quella che delle persone che stavano percorrendo le loro stesse strade. Per questo motivo, due giovani sono stati denunciati dai carabinieri a seguito di quanto accaduto negli scorsi giorni nei pressi di piazzale Kennedy.

I due sono stati notati mentre procedevano ad alta velocità alla guida delle loro vetture, sorpassando in maniera molto pericolosa le altre macchine presenti ed infrangendo i limiti di velocità. Per questo motivo, i militari hanno provveduto a fermare immediatamente la corsa delle due auto e, dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso, hanno multato i due giovani alla guida.

——————————————————————————————————

